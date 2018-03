Alessio (2) liebt die Engelsstimme seiner Mama! Das zeigt ein neues Facebook-Video von Sarah Lombardi (24), in dem sie eine Ballade von Whitney Houston (✝48) singt. Die 24-Jährige performt die gefühlvolle Ballade, während ihr Zweijähriger auf ihrem Schoß sitzt und lauscht. Anscheinend hat Alessio die Liebe zur Musik von seinen Eltern geerbt – und noch so einiges anderes: "Er ist extrem emotional, der hat diese Höhen und Tiefen, so wie ich die hab", erklärt Löwenmama Sarah im Interview mit Promiflash. Von seinem Vater habe er hingegen die Gabe, andere Leute zu bespaßen. Und wer weiß, bei so viel musikalischem Talent in der Familie, trällert uns Alessio vielleicht schon bald selbst etwas vor.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de