Ein gewisser Bekanntheitsgrad vermasselt einem manchmal ganz schön die Tour – Ex-Bachelor-Kandidatin Erika Dorodnova (26) kann ein Lied davon singen. Im großen Finale musste sie sich ihrer größten Kontrahentin Clea-Lacy Juhn (26) geschlagen geben. Während die jetzt mit dem diesjährigen Rosenkavalier Sebastian Pannek (30) turtelt, sucht Erika noch nach ihrem Traummann. Dabei gibt es aber ein Problem, wie sie gegenüber Promiflash zugibt: ”Meiner Meinung nach ist es noch schwerer geworden für mich, einen Mann zu finden, weil ich einfach immer so im Hinterkopf habe: ‘Ist der jetzt nur an mir interessiert, weil ich beim Bachelor war?’ Oder ob er vor seinen Freunden angeben möchte: ‘Ey, ich hab' da die Bachelor-Kandidatin gepimpert!’”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de