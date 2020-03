Die RTL-Kuppel-Show Der Bachelor steht für große Emotionen. Nachdem der jeweilige Rosen-Kavalier unter circa 22 Teilnehmerinnen in mehreren Folgen seine zwei Favoritinnen aussucht, muss er sich im großen Finale für eine entscheiden. Dabei leidet ganz TV-Deutschland meistens sehr stark mit der Frau mit, die den schlimmen Korb vor den Kameras bekommt. Doch welche Abfuhr hat euch am meisten bewegt? Stimmt am Ende unseres Artikels darüber ab.

Sissi Fahrenschon

Sissi Fahrenschon (31) schaffte es 2012 in die letzte Folge von Paul Janke (38), verfehlte die letzte Rose aber knapp, als Paul Anja Polzer (35) als Gewinnerin kürte. 2016 trat die gebürtige Bayerin noch als Playmate auf, seitdem ist eher ruhig um sie geworden.

Mona Stöckli

Mona Stöckli (37) verlor ganz überraschend im Finale von Jan Kralitschka (43) gegen das Model Alissa Harouat (32). Die Mannheimerin galt wochenlang als absolute Favoritin bei den Zuschauern. Mittlerweile ist Mona glücklich vergeben und hat mit Tochter Clea auch in ihrer Mutterrolle Erfüllung gefunden.

Angelina Heger

Angelina Heger (28) zählt heutzutage zu den bekanntesten Teilnehmerinnen des Rosen-Formats, und das, obwohl sie "nur" Zweite geworden ist. Christian Tews (39) schnappte sich in seiner letzten Folge Katja Kühne (35) und entschied sich damit gegen die Berlinerin. Angelina hat ihr privates Glück mittlerweile mit einem anderen Rosenverteiler gefunden. Zusammen mit Boyfriend Sebastian Pannek (33) erwartet sie aktuell ihr erstes Kind.

Carolin Ehrensberger

Carolin Ehrensberger ist die einzige der Zweitplatzierten, die Jahre später noch mal einen Liebesversuch mit ihrem Bachelor bekam. Bei der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise traf die Blondine nämlich erneut auf ihren damaligen Rosenhelden Oliver Sanne (33). Der ließ sie 2014 im Regen stehen und entschied sich für Liz Kaeber (27).

Daniela Buchholz

Um ein Haar verpasste Daniela Buchholz 2016 Leonard Freiers (35) letzte Rose. Die Blondine musste sich ihrer Konkurrentin Leonie Pump geschlagen geben. Auch wenn die Enttäuschung damals mehr als tief saß und im großen Finale bittere Tränen flossen, hat sich die Beauty nicht lange im Liebeskummer gewälzt. Nur ein Jahr später funkte es zwischen ihr und ihrem neuen Freund Evan, mit dem sie noch immer mega-happy ist.

Erika Dorodnova

Nachdem Sebastian Pannek Erika Dorodnova (28) eröffnet hatte, dass er sich nicht in sie, sondern in Clea-Lacy Juhn (28) verliebt hat, legte die Blondine einen der spektakulärsten Abgänge des Formats hin. Sie schubste ihn weg und musste über den 125 Meter langen roten Teppich zur Limousine laufen. Die Enttäuschung stand ihr damals mehr als deutlich ins Gesicht geschrieben. Aktuell ist Erika immer noch auf der Suche nach Mister Right – auch in der ersten Staffel von "Bachelor in Paradise" hatte sie kein Glück und flog nach der Premieren-Folge wieder raus.

Svenja von Wrese

In Daniel Völz' (35) Staffel durften Carina Spack, Svenja von Wrese und Kristina Yantsen mit dem TV-Junggesellen in die romantischen Dreamdates gehen. Während sie ihre blonde Kontrahentin Carina noch hinter sich lassen konnte, hatte Svenja gegen Single-Lady Kristina am Ende keine Chance. Die letzte Schnittblume ging an die gebürtige Kasachin. Nach ihrer Bachelor-Zeit ist es ziemlich ruhig um die Rosen-Anwärterin von 2018 geworden. Weil sie unter Depressionen leidet, hat sie sich auch aus dem Social-Media-Leben verabschiedet. "Es fühlt sich an, als würde ich eine Schwere in meiner Seele tragen, von der ich nicht loskomme”, erklärte sie kurz nach der Show in ihrer Instagram-Story.

Evanthia Benetatou

Mit dem Titel "Die andere, die mit dem Bachelor Sex hatte" zog Evanthia Benetatou (27) in die vergangene Staffel von Promi Big Brother. Demnächst ist die Beauty bei Promis unter Palmen zu sehen. Der Schmerz, dass Andrej Mangold (33) nicht ihr, sondern Jennifer Lange (26) die letzte Rose gegeben hat, sollte nicht mehr allzu tief sitzen. Immerhin hat sich Eva jüngst mit ihrem neuen Freund Chris sogar verlobt.

