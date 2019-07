Erika Dorodnova (28) setzt sich im Netz zur Wehr! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin teilte am Dienstag in den sozialen Medien einen sexy Schnappschuss von sich mit tief ausgeschnittenem Dekolleté und sorgte damit bei einem ihrer Follower für Skepsis: Er wollte einfach nicht glauben, dass die TV-Bekannheit von Natur aus so wohlgeformte Brüste hat – und beschuldigte sie daraufhin in der Kommentarspalte, mit Photoshop nachgeholfen zu haben. Nun reagiert die Blondine auf die mittlerweile gelöschte Anschuldigung – und ist ziemlich erbost!

Mit dem fett gedruckten Hashtag "Neid" schießt sie gegen den Internettroll in ihrer Instagram-Story zurück: "Warum muss man so gehässig sein, wenn man selbst unzufrieden mit sich ist?", fragt sich die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin. Sie könne einfach nicht verstehen, warum sich User so benehmen. Gleichzeitig weist sie die Vorwürfe von sich: "Abgesehen davon, dass ich dort gar nichts bearbeiten muss", erklärt die 28-Jährige weiter.

Nicht zum ersten Mal zweifeln Fans an der Echtheit von Erikas Brüsten: Im vergangenen Oktober hatte ihre Community nach einem Bikini-Pic gemunkelt, ob Erikas üppige Oberweite nicht etwa das Ergebnis einer Schönheits-OP sei. "Da muss ich euch leider enttäuschen. Das hat mir alles meine Mama geschenkt", dementierte das Sternchen damals.

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova, bekannt aus "Der Bachelor"

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova, TV-Bekanntheit

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova

