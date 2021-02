Da wird einem ja schon beim bloßen Hinschauen kalt! Erika Dorodnova (29) wurde 2017 durch ihre Der Bachelor-Teilnahme bekannt. Seitdem ist die Beauty ziemlich erfolgreich im Netz unterwegs und hat sich einen Namen in der Influencer-Branche aufgebaut. Da ist es auch kein Wunder, dass die Beauty nicht auf Bilder im Schnee verzichten kann: In einem äußerst knappen Outfit posiert Erika vor einer malerischen Winterlandschaft!

Via Instagram teilte die 29-Jährige vor wenigen Tagen einen ziemlich coolen Schnappschuss von sich im Schneegestöber. Ihre Outfitwahl war den Temperaturen aber nicht gerade angepasst. In einem lockeren Blusenkleid mit Strickpullover, Overknee-Stiefeln und einem leichten Mantel posiert Erika auf der Aufnahme inmitten eines winterlichen Waldes. "Das sind die letzten Schnee-Bilder fürs Erste", betitelte sie ihren Beitrag.

Ihre Fans scheint es auf jeden Fall nicht zu stören, dass Erika so leicht bekleidet im Schnee posiert. "Das sieht so schön aus", "Mega" oder "Schönes Bild", kommentierten die begeisterten Fans. Nur das ehemalige Bachelor-Girl Viola Kraus (30) stichelte gegen den Look der Blondine. "Bestes Schuhwerk für so eine schöne Winterwanderung", schrieb sie – Erika nahm das Ganze aber mit Humor.

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova im Februar 2021

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova, Ex-Bachelor-Girl

Instagram / erika_dnova Erika Dorodnova, Ex-Bachelor-Girl

