Ist Kim Kardashian (36) etwa eifersüchtig auf Beyoncé (35) und ihre neugeborenen Zwillinge? Auf Instagram teilte die Sängerin das erste Pic ihrer Twins, mit dem sie auch gleich die Namen der Geschwister verriet: Rumi und Sir Carter. Kimmy war eine der ersten, die dem schönen Schnappschuss ein Like gab – ganz zum Ärgernis des Beyhive, Queen Beys Fanclub. "Gib Beyoncés Fotos kein Like. Sie und Jay-Z mögen dich und Kanye nicht. Krieg das in deinen Kopf", motzten die Follower der "Halo"-Interpretin auf Twitter los. Die Konsequenz: Kim zog den "Daumen hoch" zurück.



