Mit dieser Liebesbotschaft hat sie ihm sicher eine große Freude gemacht. Motocross-Fahrer Carey Hart wurde jetzt 42 Jahre alt. Nach elf Jahren Ehe, die sogar eine zweijährige Trennung überstand, und zwei gemeinsamen Kindern ist Pinks (37) und Careys Liebe stärker denn je. Das wird nun auch im Facebook-Post der Musikerin deutlich. Zu einem süßen Selfie von sich, Carey und Töchterchen Willow (6) schrieb sie: "Mein Liebster, du bist unglaublich. [...] Wir lieben dich bis zum Mond und zur Sonne. Wir folgen dir überall hin. Deine Stärke und Fähigkeit, Last zu tragen, haben mich schon immer fasziniert. Was du in deinem Leben geschafft hast [...], ist unglaublich."



