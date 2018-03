Liebes-Wirrwarr bei GZSZ: Jule liebt Tuner, aber der gibt ihr einen Korb! In der Serie ist die Beziehung der beiden total angespannt. Privat sieht das bei Luise von Finckh (23) und Thomas Drechsel (30) allerdings ganz anders aus. Der smarte Brillenträger hat der Blondine gerade am Anfang ihrer Karriere geholfen, wie sie im Promiflash-Interview verraten hat: "Tommi hat mich sehr lieb aufgenommen, hat mir gezeigt, wie was geht und hat mir direkt seine Handynummer gegeben und meinte: 'Ruf an, wenn du Probleme hast'." Und wer weiß, vielleicht gibt es für die beiden ja auch in der Soap ein Happy End...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de