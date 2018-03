Ganz Deutschland ist im Royalfieber! Seit Mittwoch reisen Herzogin Kate (35) und Prinz William (35) durch die hiesigen Großstädte. Nach ihrem straff geplanten Tag in Heidelberg hat sich das Paar ein rauschendes Fest im Berliner Szeneklub Clärchens Ballhaus redlich verdient. Gemeinsam mit Kunst- und Kulturschaffenden der Hauptstadt genießt das Duo einen ausgelassenen Abend. Die Eltern von Charlotte (2) und George (3) sind dabei in bester Gesellschaft: Auch Game of Thrones-Star Tom Wlaschiha (44) kommt in den Genuss, mit den Briten zu plaudern.



