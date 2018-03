Sarah Lombardi (24) äußert sich zum Schnappschuss mit Noch-Ehemann Pietro (25)! Vor rund einer Woche tauchte ein Foto des Ex-Couples auf. Auf dem Pic unerwartet zu sehen: die ehemaligen DSDS-Finalisten ganz entspannt beim Einkaufen. Die mediale Aufmerksamkeit seit der Trennungs-Schlammschlacht im vergangenen Jahr ist für die Sängerin immer noch unbegreiflich. Kurz vor der Fashion-Show der Marke unique bei der Platform Fashion in Düsseldorf am 22. Juli erzählte die 24-Jährige Promiflash: "Dass da draußen immer so ein Wirbel gemacht wird, wann ich rausgehe, wie ich rausgehe, mit wem ich rausgehe, ist eigentlich total verrückt, weil ich glaube, es gibt deutlich spannendere Sachen auf der Welt."



