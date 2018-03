Ihm überreichte Jessica Paszka (27) letzte Woche die letzte Rose: David Friedrich (27) ist jetzt offiziell der Herzbube der Bachelorette! Aber sind die beiden Lovebirds gar nicht so happy, wie sie es allen vorgeben? Ein Blick auf Jessis Facebook-Profil macht ziemlich stutzig: Da ist die ehemalige Single-Lady nämlich nach wie vor zu haben! Bei einer Autogrammstunde in Augsburg verrät das TV-Sternchen gegenüber Promiflash, warum sie ihren Beziehungsstatus wirklich noch nicht geändert hat: "Also es ist für mich schon sehr ungewohnt, in einer Beziehung zu sein. Ich habe auch schon gelesen 'ok, sie ist noch auf Facebook Single'. Muss ich noch ändern, ja." Puh – bei Jessi und David ist also doch noch alles in Ordnung!



