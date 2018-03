Betty Taube (22) plant bereits den Nachwuchs! Seit November 2016 ist die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit dem Fußballer Koray Günter (22) verheiratet. Etliche Turtelpics der beiden machen deutlich: Das Promipaar ist einfach total happy! Auch über ein gemeinsames Baby hat sich das Duo schon Gedanken gemacht: "Wir wollen auf jeden Fall Kinder. Am liebsten will ich Zwillinge", verrät die 22-Jährige in einem Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de