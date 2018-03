Hat da jemand den Bachelorette-Korb von Jessica Paszka (27) noch nicht ganz verkraftet? Vergangene Woche wurde das große Finale der RTL-Kuppelshow ausgestrahlt: Niklas Schröder musste als Drittplatzierter die Koffer packen – so hatte er sich das absolut nicht vorgestellt! Die herbe Abfuhr der schönen Rosenkavalierin nagt offenbar an dem tätowierten Hottie. Auf dem Snapchat-Account seines Bros Sebastian Fobe (32) zeigte sich der 28-Jährige nämlich jetzt ultraschlecht gelaunt am Flughafen von Mallorca.



