Spaß zwischen den Laken? Am vergangenen Freitag startete die neue Staffel von Promi Big Brother. Zwölf mehr oder weniger prominente Stars sind in die härteste WG Deutschlands eingezogen und werden dort zwei Wochen lang rund um die Uhr gefilmt. Zwischen Ex-Bachelor-Kandidatin Evelyn Burdecki und Mister Germany 2017, Dominik Bruntner (24), soll es bereits ordentlich knistern. “Ich hab da irgendwie schon die Gerüchteküche brodeln hören, dass es um die beiden auch spannend werden soll", verriet Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (32) im Interview mit Promiflash.



