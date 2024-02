Folge drei: Für wen ist "Das große Promibacken" vorbei?

Das große Promibacken hat einen Kandidaten weniger. Am Valentinstag ging der Backwettbewerb in die nächste Runde. Für Panagiota Petridou (44) war allerdings schon nach der ersten Folge Schluss. In Woche zwei musste dann auch Simon Gosejohann (48) die Backhandschuhe abgeben. Mittlerweile sind von den anfangs acht Teilnehmern noch sechs im Rennen: Susan Sideropoulos (43), Raúl Richter (37), Alexandra Rietz (52), Madita van Hülsen (43), Julian F.M. Stoeckel (36) und Mathias Mester (37). Doch für einen von ihnen bleibt der Ofen in der kommenden Woche aus.

In der aktuellen Folge ging es für die Promis darum, herzhafte Törtchen, Cronuts sowie XXL-Pralinen zu zaubern. Das gelang manchen mehr, manchen weniger. Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs haben alle Backwerke begutachtet und getestet. Am Ende war es für Raúl und Julian knapp. Die Wertung ihrer XXL-Praline unterschieden sich nur um einen halben Punkt. Bei dem Realitystar war die Kuppel zu hart, was für Punktabzug sorgte. Mit 39,5 Punkten musste er die Show schließlich verlassen. "Ich muss ehrlich sagen, in allen drei Aufgaben hat er durch Flüchtigkeitsfehler verloren", erklärte Christian. Julian selbst sieht sein Aus aber gelassen: "Ich bin froh, dass ich überhaupt so weit gekommen bin." Für Alexandra lief es deutlich besser. Sie ergatterte 55 von 60 möglichen Punkten und ist somit "Bäckerin der Woche".

Raúls Leistungen waren in der heutigen Folge etwas wechselhaft. Der ehemalige GZSZ-Darsteller hatte in der ersten Runde zum Beispiel Gebäck abgeliefert, das nicht gleich groß war, obwohl das eine Vorgabe war. In der zweiten Runde holte er mit seinem gelungenen Plunderteig aber wieder auf und schaffte es mit 16 Punkten auf den dritten Platz.

Anzeige

SAT.1/Claudius Pflug Bettina Schliephake-Burchardt, Enie van de Meiklokjes und Christian Hümbs

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel, Entertainer

Anzeige

Sat.1 / Claudius Pfug Raúl Richter bei "Das große Promibäcken"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de