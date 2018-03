Gelungene Überraschung für Inci Elena Sencer (24): Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin tritt bald mit ihrem Liebsten vor den Traualtar. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, veranstalten ihre TV-BFFs Clea-Lacy Juhn (26), Julia Anna Friess (27), Julia Prokopy (22) und Fabienne Gierke einen ordentlichen Junggesellinnenabschied. Damit Inci im Vorfeld davon nichts mitbekommt, müssen die Mädels richtig kreativ werden. "Wir hatten eine Autopanne unterwegs, die natürlich gefaket war. Wir haben die Motorhaube von Julias Auto aufgemacht, ich habe die Kamera davorgehalten und Julia hat mit einer Zigarette Rauch in die Kameralinse gepustet und dann sah es eben so aus, als würde der Motor qualmen", verrät Julia Anna im Promiflash-Interview. So konnten sie die baldige Braut zum Party-Ort locken, wo die fünf Ladys einen schönen Abend verbrachten.



