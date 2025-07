So wuppt Julia Prokopy ihr Leben als alleinerziehende Mama

Im März 2021 wurde Julia Prokopy zum ersten Mal Mama. Bei der Geburt der kleinen Lina war die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin bereits nicht mehr mit Kindsvater Nico Schwanz (47) liiert. Zwischen dem Ex-Paar herrscht auch Jahre später noch Eiszeit und auch zu seiner Tochter hat der einstige Mr. Model of the World keinen Kontakt. Die 30-Jährige wuppt den Alltag als alleinerziehende Mama – im Promiflash-Interview verliert sie ehrliche Worte darüber, dass das nicht immer einfach ist. "Alleinerziehend zu sein ist hart – auch wenn ich zum Glück sehr viel Unterstützung von meiner Familie habe. Umso mehr bewundere ich all die Mamas da draußen, die das ganz alleine ohne Hilfe stemmen", betont sie.

Mit damals 27 Jahren war Julia noch sehr jung, als ihre Tochter zur Welt kam. Die Herausforderung, das Mädchen alleine großzuziehen, ging die Influencerin aber voller Zuversicht an. Einige Monate nach der Geburt sprach sie mit Promiflash über ihr neues Leben und schwärmte: "Ich muss sagen, dass seitdem wirklich alles schöner geworden ist. Ich trage jetzt nicht mehr nur die Verantwortung für mich selbst, sondern auch für ein weiteres kleines Wesen." Zu diesem Zeitpunkt hatte die TV-Bekanntheit wieder einen neuen Partner an ihrer Seite. Mit dem Mann ist sie heute zwar nicht mehr zusammen, er spielt für ihre Tochter aber eine sehr wichtige Rolle.

Während es für Julia das erste Kind ist, brachte Nico damals bereits einen Sohn mit in die Beziehung. Die Vater-Sohn-Bindung ist auch heute noch sehr eng, Damian ist inzwischen schon 15 Jahre alt und verbringt eine Menge Zeit mit dem Realitystar und seiner Verlobten Viktoria Schuler. Ob sich in der Beziehung zu seiner Tochter Lina in Zukunft noch etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Zwei Jahre nach der Trennung von Mutter Julia machte der 47-Jährige allerdings deutlich, dass er zumindest an seine Ex keine Gedanken mehr verschwende. "Bei dem Thema habe ich einen Haken dran gemacht", erklärte er damals gegenüber Promiflash.

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy und ihre Tochter Lina im Oktober 2021

Instagram / DJzYVKwtadw Viktoria Schuler, Nico Schwanz und Damian Dion im Mai 2025