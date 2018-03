Inci Sencer (24) ist jetzt unter der Haube! Am vergangenen Wochenende schritt das ehemalige Bachelor-Girl zum Traualtar und nahm ihren Freund Daniel zum Mann. Doch nicht ihr Göttergatte machte diesen Tag zum schönsten in Incis Leben. Die Deutsch-Türkin legte ganz besonderen Wert auf die Anwesenheit ihrer Kuppelshow-Mädels, allen voran Clea-Lacy Juhn (26): "Die kommen alle irgendwo aus Deutschland hergefahren, um an diesem Tag dabei sein zu dürfen. Und das ist für mich das Allerwichtigste an diesem Tag!", schwärmte sie im Promiflash-Gespräch bei der Brautkleidanprobe in der Wiesbadener Boutique Divodress von ihren Freundinnen.



