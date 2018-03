Die Boatengs sind endlich wieder vereint! Kevin Prince Boateng (30) wechselt nun von Las Palmas (Gran Canaria) zu Eintracht Frankfurt – und kehrt somit zurück in seine Heimat Deutschland. Damit ist die komplette Familie Boateng wieder vereint – zumindest im gleichen Land. Bruder Jérôme Boateng (28) spielt beim FC Bayern München, ist zudem Weltmeister und erfolgreicher Designer. Der große Bruder George Boateng ist Rapper in Berlin, Nesthäkchen Avelina Tänzerin und Sängerin in der Hauptstadt. Erfolg liegt da wohl in den Genen. Dabei ist das Rezept dafür gar nicht so schwer, wie Papa Prince Boateng 2016 im Promiflash-Interview verriet: "Das ist ganz einfach, man hat den Kindern von Anfang an gesagt: Respekt und Fleiß. Wenn man etwas erreichen will, muss man dafür arbeiten. Und das haben sie Gott sei Dank mitgenommen." Das sieht ganz danach aus!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de