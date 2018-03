Jenny Frankhauser (25) feierte am vergangenen Samstag ihren 25. Geburtstag. In ihrer Instagram-Story erzählt sie ihren Followern von ihrem großen Tag, doch anstatt freudig zu strahlen, blickt das Geburtstagskind traurig in die Kamera: ”Ich bin jetzt schon eine Weile alleine und habe schon ein paar Mal geheult. Das ist so traurig, man wartet auf einen Anruf wie jedes Jahr und es kommt einfach keiner." Die Sängerin nennt keinen Namen, doch es ist der erste Birthday, den sie ohne ihren Vater verbringen muss. Im Mai war er völlig überraschend und unerwartet verstorben.



