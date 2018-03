Ob er damit die Wogen wohl glätten kann? Steffen Henssler (44) machte sich nach der vergangenen Grill den Henssler-Show im Netz über seinen Gast Noah Becker (23) lustig. Der geriet an diesem Abend nämlich nicht mit seinen kulinarischen Künsten in die Schlagzeilen, sondern mit seinem rüpelhaften Verhalten. Der Profikoch verglich den DJ daraufhin mit der kraushaarigen The Simpsons-Figur Tingeltangelbob. Für Noahs Papa Boris eine rassistische Beleidigung. Diesen heftigen Vorwurf ließ der TV-Star aber nicht kommentarlos auf sich sitzen und reagierte mit einer Hitler-Parodie auf die Anschuldigung: "Ich gebe zu, der Vergleich ist an den Haaren herbeigezogen. Aber seien Sie versichert, dieser Post war alles, aber nicht rassistisch!", beteuerte er in seinem Facebook-Clip.



