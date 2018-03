Bobbi Kristina (†22) bekommt ein filmisches Denkmal! Die Tochter von Whitney Houston (†48) starb 2015 völlig überraschend. Ein bewegtes Leben lag hinter der jungen Frau – und genau das flimmert am 8. Oktober als Spielfilm "Bobbi Kristina" über die amerikanischen TV-Bildschirme. Der erste Trailer zeigt bereits eindrucksvoll, mit welchem Druck die Tochter der Musiklegende lebte: "Alles dreht sich immer nur um Whitney! Ich werde niemals so singen können wie du, ich werde niemals der Superstar sein, der du bist!", ruft Joy Rovaris, die Bobbi verkörpert, ihrer Filmmutter in dem Clip zu.



