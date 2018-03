Ein trauriger Ehrentag: Heute wäre Bobbi Kristina Brown 25 Jahre alt geworden. Doch die junge Frau verlor bereits mit 22 Jahren ihr Leben. Gut drei Jahre vor ihrem Tod hatte Bobbi Kristina ihre geliebte Mutter Whitney Houston (†48) beerdigt – ein Verlust, den sie nicht verkraftete. Die Promi-Tochter flüchtete sich in Drogen und verlobte sich mit ihrem Ziehbruder Nick Gordon. Im Januar 2015 wurde sie wie ihre Mutter leblos in einer Badewanne gefunden. Sechs Monate lang lag Bobbi Kristina im Koma, bis sie schließlich am 26. Juli 2015 verstarb.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de