Hat Deutschland ein neues TV-Traumpaar? Die Bachelorette-Hottie Sebastian Fobe (32) und die diesjährige Curvy Supermodel-Kandidatin Bianca Speck (25) verbringen ein Wochenende zusammen in Wien. Der Personal Trainer gibt der Psychotherapiewissenschaften-Studentin aber nicht nur eine private Fitnessstunde, auch gemeinsames Sightseeing und Clubbing stehen auf dem Programm. Hat es zwischen dem attraktiven Bartträger und dem Model also wirklich gefunkt? Sebastian bringt in einem Statement gegenüber Promiflash Licht ins Dunkel!



