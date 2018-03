Sie drückt schon ganz fest die Daumen! Heute Abend geht es wieder los: In der RTL-Tanzshow Dance Dance Dance treten sieben prominente Teams im Tanz-Battle gegeneinander an. Eines davon bilden Ex-No Angel Sandy Mölling (36) und Ex-Monrose-Sängerin Bahar Kizil (28). Bahars ehemalige Bandkollegin Grace Capristo (27) sagt im Promiflash-Interview: "Also, ich glaube, dass Bahar einen Super-Job machen wird. Bahar hat auch schon bei Monrose immer top abgeliefert. Sie hat ein sehr gutes Körpergefühl und kann sich einfach ganz toll bewegen."



