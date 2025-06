Senna Gammour und Bahar Kizil starten Monrose-Podcast

Senna Gammour (45) und Bahar Kizil (36) haben ihre Fans jetzt mit einer aufregenden Ankündigung überrascht: Die einstigen Monrose-Sängerinnen planen einen gemeinsamen Podcast. Auf Instagram teilte Bahar die Neuigkeiten voller Begeisterung: "Es wird Nostalgie pur! Gemeinsam mit Senna wird es einen sehr ehrlichen, emotionalen & lustigen Podcast über Monrose, Popstars und so vieles mehr geben. Ihr seid nicht bereit! So vieles, was ihr nicht wisst und noch nie gehört habt." Ein Name für das Podcast-Projekt steht zwar noch nicht fest, doch sollen die Fans in die Entscheidung mit eingebunden werden.

Das neue Projekt verspricht spannende Einblicke in die gemeinsame Vergangenheit der Sängerinnen, die durch die Castingshow "Popstars" zunächst in der Band Monrose Berühmtheit erlangten. Themen wie ihre Erfahrungen während ihrer aktiven Zeit im Musikbusiness und bisher unbekannte Geschichten rund um die Band sollen dabei wohl im Mittelpunkt stehen. Die Ankündigung sorgt bei den Fans bereits für großes Interesse und Vorfreude, die gespannt darauf warten, welche bisher ungehörten Anekdoten Senna und Bahar in ihrem Podcast preisgeben werden.

Die Zusammenarbeit der beiden Sängerinnen weckt zahlreiche Erinnerungen an die glorreichen Tage von Monrose, die einst zu den erfolgreichsten Pop-Acts in Deutschland gehörten. Obwohl ihr ehemaliges Bandmitglied Mandy Capristo (35) nicht Teil dieses Projekts ist, zeigen sich Senna und Bahar umso motivierter, ihre gemeinsame Vergangenheit zu feiern. Bereits vor Kurzem traten die beiden nach 15 Jahren wieder gemeinsam für ein kurzes Comeback auf die Bühne. Mit ihrem Podcast schlagen die beiden nun ein neues Kapitel auf – wie der Podcast heißen wird und wann er startet, bleibt noch abzuwarten.

Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil im Februar 2025

Getty Images Die Mädels von Monrose

Instagram / missgammour Bahar Kizil und Senna Gammour im Februar 2025