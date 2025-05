Monrose-Comeback: Senna Gammour und Bahar reagieren auf Hate

Senna Gammour (45) begeisterte die Zuschauer ihrer "TOXISCH ABER SÜSS"-Tour in Frankfurt mit einer Überraschung: Sie holte Bahar Kizil (36) auf die Bühne und das Duo performte einige Hits ihrer ehemaligen Girlgroup Monrose. Während viele Fans völlig aus dem Häuschen über diese kleine Reunion waren, hagelte es auch Kritik: "Was für ein Katzengejammer" oder "Ich würde auch weinen, wenn ich keinen Ton treffen würde", lauteten nur zwei der fiesen Kommentare. Die zwei Musikerinnen nehmen die Aussagen aber gelassen. "Ich glaube, die sind so voller Autotune, dass sie nicht mehr wissen, wie Livemusik klingt", erklärt Senna in einem Interview mit Dimi Adams auf Instagram.

Am Ende des Tages seien die negativen Stimmen im Netz total okay für sie – denn sie habe "ein ausverkauftes Haus, die Leute kommen, haben mega Spaß". Außerdem betont die 45-Jährige: "Ich weiß, wenn man die persönlich treffen würde, wäre der Schw*nz so klein und die würden keinen Mucks herausbekommen." Dieser Meinung kann sich ihre einstige Bandkollegin nur anschließen. "Ja, was soll ich noch dazu sagen? Senna hat alles auf den Punkt gebracht", betont Bahar und fügt hinzu: "Es ist schon immer so gewesen und am Ende des Tages ist es immer der gleiche Konsens."

Die kleine Reunion von Senna und Bahar fand vergangene Woche statt. Eine Person fehlte jedoch, um die Band komplett zu machen: Mandy Capristo (35) gesellte sich nicht zu ihren einstigen Monrose-Kolleginnen auf die Bühne. Die zwei Ladies hatten aber trotzdem ihren Spaß – ebenso wie die zahlreichen Fans, die sich im Publikum befanden. Das wurde in dem Clip deutlich, den Bahar auf ihrem Social-Media-Account veröffentlichte. "Nach fast 15 Jahren das erste Mal wieder zusammen auf der Bühne", schwärmte sie darunter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Monrose 2006

Anzeige Anzeige

Instagram / missgammour Senna Gammour und Bahar Kizil im Februar 2025

Anzeige Anzeige