Monrose-Reunion: Senna Gammour und Bahar treten zusammen auf

Bei der "TOXISCH ABER SÜSS"-Tour von Senna Gammour (45) in Frankfurt erlebten die Fans eine echte Überraschung: Plötzlich betrat auch Bahar Kizil (36) die Bühne – und gemeinsam mit Senna sorgte sie für einen ganz besonderen Comeback-Moment. Die beiden ehemaligen Mitglieder der Erfolgsband Monrose präsentierten sich damit fast wie in alten Zeiten – doch eine fehlte: Mandy Capristo (35) blieb dem Auftritt fern, was unter den begeisterten, teils enttäuschten Konzertbesuchern für Diskussionen sorgte. Laut RTL schließt Mandy ein Monrose-Comeback aktuell weiterhin aus.

Bereits in der Vergangenheit hatten Senna und Bahar Hinweise auf ein mögliches gemeinsames Projekt gegeben – konkrete Details blieben bisher jedoch aus. Das emotionale Wiedersehen feierte Bahar auch auf Instagram mit einem kurzen Video und den Worten: "Nach fast 15 Jahren das erste Mal wieder zusammen auf der Bühne." Neben begeisterten Kommentaren häufen sich auch kritische Stimmen in den sozialen Medien: Einige Nutzer zeigen sich enttäuscht über das Fehlen von Mandy Capristo, andere finden, dass Senna und Bahar stimmlich ohne sie nicht an die alte Monrose-Zeit heranreichen.

Senna und Bahar betonten in der Vergangenheit immer wieder ihre enge Verbindung trotz langer Pause. Gleichzeitig wurde zuletzt viel über das Verhältnis der drei Ex-Bandmitglieder spekuliert. Mandy hatte sich anderen Projekten gewidmet und sich öffentlich gegen eine Rückkehr ausgesprochen. In einem früheren Statement erklärte sie, wie dankbar sie für die Monrose-Zeit sei, dass ein Comeback für sie jedoch nicht infrage komme. Ob es hinter den Kulissen doch noch Kontakt gibt, bleibt unklar – für viele Fans bleibt die Hoffnung, dass Mandy irgendwann doch wieder mit Senna und Bahar auf der Bühne stehen wird.

Getty Images Bahar, Senna und Mandy von Monrose, März 2007

Getty Images Monrose beim Comet 2010

