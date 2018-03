Riesige Freude bei Bibi Heinicke (24)! Die deutsche YouTube-Queen ist derzeit in New York City unterwegs. Das ist nur eine weitere Station ihres Jetset-Lebens. Am Big Apple erlebte die erfolgsverwöhnte Vloggerin jetzt aber ein absolutes Highlight. Sie besuchte nicht nur ein Konzert von Kelly Clarkson (35), sondern durfte den Superstar auch noch persönlich treffen. So sehr hat sich Bibis Leben in fünf Jahren YouTube verändert!



