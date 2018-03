Da ist jemand wütend! Giulia Siegel (42) zeigte sich in ihrem neuesten Facebook-Live-Video in Diss-Laune. Ziel ihrer knallharten Kommentare: ihre Promi-Kollegen aus Das Sommerhaus der Stars. Vor allem Nico Schwanz (39) bekam sein Fett weg. Nachdem sie bereits mit einem Instagram-Post signalisiert hatte, kein Fan des Männermodels zu sein – wurde sie im aktuellen Clip noch deutlicher: "Nico schau zu, du schwanzloses Etwas. Ich kenne dich schon lange, aber so schwanzlos habe ich dich noch nie erlebt, wie die Tage dort. Wollte ich dir eigentlich persönlich sagen, aber jetzt sage ich es dir so." Der Grund für ihre Wut: Nicos Verhalten im Voting und gegenüber seiner nun Ex-Freundin Saskia Atzerodt (25).



