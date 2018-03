Schwebt das Love Island-Glück von Mike Heiter und Chethrin Schulze (24) in Gefahr? Die blonden Kuppelshow-Kandidaten stehen seit Showbeginn aufeinander, am Dienstag gab es nach ihrem Date sogar erste wilde Knutschereien. Dabei erklärte die einstige Curvy Supermodel-Kandidatin im Promiflash-Interview vor Showbeginn: "Wenn er mir nach einer Zeit nicht gefällt, dann nehm' ich auch den Nächsten. Man muss ja dann auch ein bisschen ausprobieren, also man kann sich dann auch nicht so richtig festlegen!" Allerdings wolle sie das auch nur tun, wenn ihr bisheriger Lover sich daneben benehme und ihr nicht mehr gefalle. Bislang hat Mike nur durch Mini-Flirtereien mit Neuankömmling Mechele Minuspunkte gesammelt – möglicherweise doch der Anfang vom Ende der Mallorca-Liebelei?



