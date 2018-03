Alles aus?! Jenny Frankhauser (25) befeuert die Gerüchteküche! Seit Tagen wird darüber spekuliert, ob die Schlagersängerin und ihr (Ex-)Freund Rafael sich getrennt haben. Jetzt könnte Daniela Katzenbergers (30) Halbschwester diese Spekulationen bestätigen – wenn auch nur durch die Blume. Auf Snapchat lässt die Pfälzerin ihren Gefühlen freien Lauf und liefert gleichzeitig einen möglichen Trennungsgrund: "Ich kenn' dich in- und auswendig. Du hast dich einmal verspielt und das war einmal zu viel", lautet nur eine Zeile aus dem Song "Karma" von R&B-Künstler C Arma, die Jenny singt. Also wirklich alles aus?



