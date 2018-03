Schon über elf Millionen Klicks bei YouTube! "Señorita", der neue Sommerhit von Pietro Lombardi (25) und Kay One (33), ist ein Mega-Erfolg und bricht Rekorde. In einem Facebook-Live-Video zeigt Sänger Pietro jetzt, wie der Song a cappella klingt – und das kommt bei seinen Fans super an.



