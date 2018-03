Sie zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! In der vergangenen Woche haben Fergie (42) und Josh Duhamel (44) nach acht Jahren Ehe überraschend ihre Trennung bekannt gegeben. In Rio de Janeiro rockt der ehemalige Black Eyed Peas-Star nun die brasilianischen "Rock in Rio"-Festivalbühnen. Im knappen Schnürbody und hohen Lackstiefeln legt die Sängerin eine heiße Performance hin. Kurz vor ihrem Auftritt wurde die 42-Jährige in ihrer Instagram-Story noch emotional: "Ich wollte euch allen dafür danken, dass ihr mir geholfen habt mit all diesen Schwarzsehern, (...) oder ihr einfach nur da wart, wenn ich aufmunternde und liebevolle Worte brauchte. Ich danke euch aus tiefstem Herzen."



