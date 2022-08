Mega-Comeback: Fergie überrascht mit Auftritt bei den VMAs

Sängerin Fergie (47) weiß, wie man ein Comeback feiert! Die US-Amerikanerin ist eigentlich durch ihre Hip-Hop-Band The Black Eyed Peas weltweit berühmt geworden. 2017 verließ sie die Gruppe, um sich in erster Linie um ihre Familie kümmern zu können. Solo machte sie aber weiterhin Musik und sang 2018 sogar die amerikanische Nationalhymne bei einem Basketballspiel. Am Sonntagabend schenkte Fergie ihren Fans einen ganz besonderen Moment, denn sie performte endlich wieder bei den VMAs!

Für die Eröffnung der MTV Video Music Awards am Sonntagabend holte sich Jack Harlow Fergie auf die Bühne – und überraschte damit das gesamte Publikum. Der Rapper performte die erste Strophe seiner Single "First Class", in der er auch Teile von Fergies Hit "Glamorous" von 2007 eingebaut hatte. Für diesen Teil des Songs kündigte er die 47-Jährige dann an und sie betrat die Bühne in einem auffallenden, silbernen Glitzerkleid. Damit feierte Fergie ein großes Comeback, denn zuletzt sang sie vor vier Jahren bei den VMAs!

Neben Fergie betraten noch weitere Stars der Musikszene die VMA-Bühne. Auch die ESC-Gewinner Måneskin durften eine Show abliefern, ebenso wie die Rapperinnen Lizzo (34) und Nicki Minaj (39). Darüber hinaus durften sich die Zuschauer auch über die Red Hot Chili Peppers und Panic! At the Disco freuen.

Anzeige

Getty Images Sängerin Fergie und Rapper Jack Harlow bei den VMAs, August 2022

Anzeige

Getty Images Fergie bei den VMAs in New Jersey, August 2022

Anzeige

Getty Images Fergie mit Jack Harlow bei den VMAs 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de