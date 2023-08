Seltener Einblick: Fergie zeigt Bilder ihres Sohnes Axl Jack

Damit überrascht sie ihre Fans. Mit den Black Eyed Peas hatte Fergie (48) weltweite Erfolge gefeiert und so schon einige Preise abräumen können. Doch während ihr Beruf wohl kaum mehr im Rampenlicht stattfinden könnte, hält die Sängerin ihr Privatleben weitgehend aus diesem heraus. 2009 hatte sie Schauspieler Josh Duhamel (50) geheiratet. Rund vier Jahre später war ihr gemeinsamer Sohn Axl Jack zur Welt gekommen, bevor die Ehe 2017 zerbrach. Zum Geburtstag ihres Sohnes teilt Fergie seltene Einblicke aus ihrem Familienleben.

"An meinen fürsorglichen, lustigen, aufgeschlossenen, liebevollen, klugen, redseligen, kreativen Superhelden-Enthusiasten", schreibt die "Glamorous"-Interpretin auf Instagram zu einer Reihe von privaten Fotos des Geburtstagskindes. Während ein Schnappschuss ihn beim herumalbern mit der Kamera zeigt, präsentiert er sich in einem weiteren Bild sichtlich ausgelassen in voller Batman-Montur auf einem passenden Batmobil-Kart. "Alles Gute zum zehnten Geburtstag, Punky!!! Ich liebe dich, Axl Jack", schreibt sie abschließend und fügt ihrem Post noch zwei Geburtstagstorten-Emojis hinzu.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Musikerin bewiesen, dass sie auch nach der Trennung von ihrem Ex Josh mit diesem nicht auf Kriegsfuß steht. Ganz im Gegenteil: Sie soll dem "Safe Haven"-Darsteller sogar zu seiner Verlobung gratuliert haben. Ein Insider hatte damals gegenüber People mitgeteilt: "Fergie freut sich sehr für Josh."

Instagram / fergie Fergies Sohn Axl Jack Duhamel

Instagram / fergie Fergies Sohn Axl Jack Duhamel

Getty Images Fergie in Los Angeles, Dezember 2011

