Das denkt Josh Duhamel über Fergies Reaktion zur Baby-News

Sie mögen sich immer noch! Josh Duhamel (50) und Fergie (48) hatten sich 2004 kennen und lieben gelernt. Fünf Jahre später heirateten sie und bekamen 2013 ihren gemeinsamen Sohn Axl (10). Acht Jahre nach dem Ja-Wort scheiterte die Ehe der beiden jedoch. Der Schauspieler ist mittlerweile mit Audra Mari verheiratet. Kürzlich überraschten die beiden Turteltauben ihre Fans dann mit süßen Baby-News! Seine Ex hatte für die beiden nur gute Worte übrig. Nun verrät Josh, was er von Fergies Reaktion zu den Schwangerschafts-News hält!

"Fergie ist eine erstaunliche Frau, das ist sie wirklich", schwärmt der "Transformers"-Darsteller in "The Jess Cagle Show". Die Sängerin habe seine neue Liebe herzlich aufgenommen: "Sie ist so ein gutherziger Mensch. Das ist sie wirklich. Sie hat nur Liebe für Audra und ist auch aufgeregt. Ich kann nicht glauben, wie sehr sie sich für uns freut." Der Schauspieler sei sehr froh, dass so ein gutes Verhältnis zwischen ihnen herrsche.

Kurz nachdem das Ehepaar die Schwangerschaft in den sozialen Medien verkündet hatte, gratulierte Fergie den beiden mit herzlichen Worten zum baldigen Nachwuchs: "Ich freue mich wirklich für euch. Axl kann es kaum erwarten, ein großer Bruder zu werden." Die beiden Ex-Partner sollen generell noch ein sehr gutes Verhältnis und viel Respekt zueinander haben.

