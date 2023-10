Josh Duhamel verrät Details über das Ehe-Aus mit Fergie!

Josh Duhamel (50) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Schauspieler und Fergie (48) legten 2009 das Ehegelübde ab. Doch ihre Liebe zueinander war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: Acht Jahre später gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Ihre Scheidung zog sich allerdings in die Länge, so reichte die Sängerin erst 2019 die Formalitäten dafür ein. Doch was waren eigentlich die Gründe für ihr Liebes-Aus? Unter anderem soll Josh nicht mit Fergies Ruhm klargekommen sein!

In einem Interview in der Sendung " In Depth With Graham Bensinger" gibt der 50-Jährige zu, dass der ganze "Hollywood-Kram" nicht wirklich sein Ding sei. "Ich glaube nicht, dass ich mich jemals mit all dem wirklich wohlgefühlt habe", erklärt der Schauspieler. Die ganze Aufmerksamkeit um seine Person sei vor allem durch die Ehe mit der "Glamorous"-Interpretin verstärkt worden. "Ich bin einfach nicht der Typ, der sich auf roten Teppichen wohlfühlt […]. Ich habe einfach die Einfachheit dessen vermisst, was ich wirklich bin", teilt der "So spielt das Leben"-Darsteller mit.

Allerdings hatten sich Josh und Fergie deshalb nicht im Schlechten getrennt. "Wir hatten eine tolle Zeit. Ich glaube, wir sind irgendwie über uns hinausgewachsen und hatten sehr unterschiedliche Interessen", stellt der US-Amerikaner in demselben Interview klar und merkt an: "Ich habe großes Glück, dass sie ein netter Mensch ist."

Getty Images Josh Duhamel, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Fergie bei den VMAs in New Jersey, August 2022

Getty Images Josh Duhamel und Fergie im Juni 2014

