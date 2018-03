Nach neuer Nase, neuem Po, neuer Vagina und dem Fettabsaugen wollte sich Melody Haase (23) eigentlich zusätzlich noch die Brust vergrößern lassen. Beim Beauty-Doc überkommen die ehemalige DSDS-Sängerin allerdings Zweifel, wie sie Promiflash beim Interview in der "Clinic im Centrum" in Dortmund verrät: "Ich bin mit meinen Brüsten total zufrieden und jetzt will ich sie irgendwie für andere Leute machen lassen, weil das Schönheitsideal auf Instagram oder so was ist, dass die ohne BH stehen wie eine Eins und so was alles. Und ich bin ganz unsicher." Dafür lässt sich BFF Robin Eichinger (25) Fett absaugen. Das habe er sich allerdings gründlich überlegt, wie er versichert.



