Zu ehrlich? Melody Haase ist stinksauer auf ihre Follower

Melody Haase (31) ist es leid! Die Reality-TV-Bekanntheit nimmt im Netz kein Blatt vor den Mund. Immer wieder verbreitet sie ungefiltert ihre Meinung – und teilt dabei auch gegen den einen oder anderen TV-Kollegen aus. Doch das kommt bei ihren Fans offenbar nicht immer gut an. In ihrer Instagram-Story beschwert sich die einstige DSDS-Teilnehmerin nun über den Gegenwind, den sie derzeit bekommt. Denn laut Melody verzichtet sie auf viel Geld, um ihren Followern einen so ehrlichen und authentischen Content zu bieten.

"Ich lasse jeden Monat einen fünfstelligen Betrag auf der Straße liegen, einfach weil ich meine Follower nicht mit irgendwelcher Werbung bombardieren möchte. [...] Ich habe Briefings davon gesehen: Da steht wortwörtlich drin, was die euch sagen sollen", berichtet die The 50-Bekanntheit von ihren Erfahrungen als Influencerin. Sie fügt hinzu, dass viele andere Influencer dieselben vordefinierten Botschaften verbreiten würden. "Warum mache ich das nicht? Ihr hasst einfach Realness. Ich habe langsam keinen Bock mehr", ärgert sich die Reality-Darstellerin weiter.

Erst kürzlich nutzte Melody ihre Reichweite, um Kritik an dem Verhalten eines TV-Kollegen zu üben. Der 31-Jährigen schien es gar nicht zu gefallen, wie sich Andreas Ellermann nach dem Tod seiner guten Freundin Nadja Abd el Farrag (✝60) im Netz präsentierte. Denn auf dem Instagram-Account der Verstorbenen waren vermehrt Beiträge von dem Unternehmer zu sehen. "Wie du den Tod eines Menschen für Eigenwerbung ausschlachtest, ist abartig", kommentierte Melody prompt und machte ihre Verachtung gegenüber Andreas mehr als deutlich.

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Melody Hasse im Februar 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann

Anzeige Anzeige