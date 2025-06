"Gänsehaut vor Ekel": Cecilia Asoro rechnet mit Melody ab

Cecilia Asoro (29) meldet sich erneut zu Wort und erhebt schwere Vorwürfe gegen Melody Haase (31). Bei einer Fragerunde auf Instagram spricht der Reality-TV-Star über ein Ereignis, das sich Anfang Mai auf einem Playboy-Event zugetragen haben soll. Damals warf sie Melody vor, sie habe rassistische Bemerkungen gemacht, was diese von sich wies und mit einigen Anschuldigungen gegen die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin konterte. Das wiederum stieß Cecilia offenbar übel auf. "Was soll man dazu noch sagen? Ich bin ehrlich einfach nur schockiert", kommentiert Cecilia das Geschehene und fügt hinzu: "Wie kann ein Mensch so viel Müll reden und das auch noch mit voller Überzeugung? [...] Da müssen irgendwelche Stimmen in ihrem Kopf sein, anders lässt sich dieser Wahnsinn einfach nicht erklären."

Dann wettert sie weiter: "Sie behauptet ernsthaft, ich hätte irgendwas gesagt in Richtung 'nur, weil ich schwarz bin'? Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut vor Ekel wegen ihr." Dann stellt Cecilia nachdrücklich klar, dass sie so etwas niemals gesagt hätte. "So ein Satz ist niemals aus meinem Mund gekommen. Was sie da von sich gibt, hat nichts mit Realität zu tun, sondern mit dämonischen Fantasien, die in ihrem Kopf herumschwirren", macht sie deutlich. Für sie stehe fest, dass sie mit jemandem, der solche Behauptungen aufstellt, nichts zu tun haben möchte.

Nachdem die beiden Frauen aneinandergeraten waren, hatte Cecilia sich bereits einmal zu Wort gemeldet und Melody vorgeworfen, sie rassistisch beleidigt zu haben. Das ließ die Sängerin aber nicht auf sich sitzen: Auf TikTok reagierte sie mit einem ausführlichen Statement und erklärte: "Mir wurde gestern komplett kontextlos vorgeworfen: 'Das hast du gerade gesagt, weil ich schwarz bin' und so verrückte Dinge." Melody vermutete damals, dass Cecilia mit ihren Vorwürfen nur Aufmerksamkeit haben wolle, um sie später zu einem Fame Fighting-Duell herausfordern zu können.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, TV-Bekanntheit

AEDT / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

