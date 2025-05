Melody Haase reagiert auf Cecilia Asoros Rassismus-Vorwürfe

Gestern kam es auf einem Playboy-Event zu Spannungen zwischen Cecilia Asoro (29) und Melody Haase (31). Während viele Gäste fröhlich feierten, eskalierte die Stimmung zwischen den beiden Reality-TV-Stars. Cecilia sprach später in ihrer Social-Media-Story offen über den Vorfall und machte schwere Vorwürfe gegen die ehemalige DSDS-Kandidatin – angeblich habe diese sie konfrontiert und rassistische Bemerkungen gemacht. Melody ließ diese Anschuldigungen allerdings nicht auf sich sitzen und reagierte heute Morgen mit einem ausführlichen Statement auf TikTok.

Darin stellt Melody die Situation aus ihrer Sicht dar. Sie schildert, dass sie die Vorwürfe zunächst überhaupt nicht nachvollziehen konnte: "Mir wurde gestern komplett kontextlos vorgeworfen: 'Das hast du gerade gesagt, weil ich schwarz bin' und so verrückte Dinge." Ihrer Meinung nach gehe es Cecilia vor allem darum, sie zu einem Fame Fighting-Duell herauszufordern – also um Aufmerksamkeit durch Konfrontation in der Öffentlichkeit. Melody zeigt sich in dem Video gelassen und gibt zu verstehen, dass sie sich auf keinen öffentlichen Streit einlässt: "Nicht mit mir, da muss man sich jemand anderen suchen." Sie betont außerdem, dass sie den Abend persönlich als gelungen empfand und lässt offen, welche Details der Auseinandersetzung unausgesprochen bleiben. Den Fokus scheint Melody jedenfalls bewusst auf sich und ihr eigenes Wohlbefinden zu lenken.

Melody und Cecilia gerieten bereits bei The 50 aneinander, doch diesmal spitzte sich das Drama zwischen ihnen außerhalb der TV-Welt weiter zu. In ihrer Instagram-Story berichtet die 29-Jährige, dass die Sängerin unter Alkoholeinfluss "Nase an Nase" auf sie zukam und sie provozierte. "Wie kann ein Mensch wirklich – und ich sage das jetzt sogar mit Liebe – so einen Schaden haben wie sie? [...] Als ich ihr dann die Stirn geboten habe, ist sie weggerannt", zeigte sich Cecilia entsetzt über den Vorfall bei dem besagten Playboy-Event.

Anzeige Anzeige

Joyn / Tan Nian Ying Melody Haase bei "Promis unter Palmen"

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Cecilia Asoro, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige