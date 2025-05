Nadjas Tod: Melody Haase kritisiert Andreas Ellermann heftig

Vor wenigen Tagen wurde der Tod von Nadja Abd el Farrag (✝60) bekannt gegeben. Seither nehmen zahlreiche Freunde, Fans und Angehörige öffentlich Abschied von der TV-Bekanntheit – so auch Andreas Ellermann. In einem Video auf Instagram widmete der Unternehmer seiner guten Freundin emotionale Worte. Doch seine Botschaft kam nicht bei allen Betrachtern des Clips gut an. "Wie du den Tod eines Menschen für Eigenwerbung ausschlachtest, ist abartig", kommentiert Melody Haase (31) und schießt weiter: "Ich habe selten so was Widerwärtiges gesehen. Ihr eigener Account ehrt ihr Leben nicht mit einer Zeile. Ihr Begräbnis zu bezahlen, ist auch einfach wieder Werbung für dich. Herzlichen Glückwunsch, du bist noch ekelhafter, als du aussiehst."

Doch damit noch nicht genug! Melody macht ihrem Ärger weiter Luft. Ihren Kommentar teilt sie in ihrer Story und schreibt dazu: "Nadja hat im vergangenen Jahr ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt. Andreas Ellermann, der sich als großer Gönner verkauft, hat sie immer wieder vor seine und andere Linsen gezerrt." Laut der Reality-TV-Bekanntheit war Nadja auf die finanzielle Unterstützung des Millionärs angewiesen. Nach dem Tod der 60-Jährigen habe Andreas auf Nadjas Social-Media-Profil werbliche Videos geteilt und nicht mit einem Wort von ihr Abschied genommen. Die Clips wurden mittlerweile gelöscht, "da viele sie (selbstverständlich) als makaber wahrnahmen", schildert Melody weiter.

Nadjas plötzlicher Tod schockte die Fans der deutschen Medienlandschaft. Wie Bild berichtete, soll die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (71) am 9. Mai in einem Hamburger Krankenhaus an Organversagen gestorben sein. In der Vergangenheit hatte sie mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt unter einer Leberzirrhose und einer Alkoholsucht. Gegenüber dem Newsportal erklärte Andreas: "Sie war ein guter Mensch, ich habe sie immer unterstützt. Aber gesundheitlich war sie sehr schwer angeschlagen."

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Influencerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann

Anzeige Anzeige