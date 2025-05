Cecilia Asoro geschockt: Melody Haase ging sie heftig an

Cecilia Asoro (29) und Melody Haase (31) sorgten am gestrigen Abend auf einem Playboy-Event für Aufsehen, als ein lautstarker Streit zwischen den beiden Reality-TV-Stars eskalierte. Beide gerieten bereits in der Show The 50 aneinander, doch diesmal kam es zu einer Konfrontation außerhalb des gewohnten TV-Settings. In ihrer Instagram-Story berichtet Cecilia nun, dass Melody, nachdem sie Alkohol getrunken hatte, "Nase an Nase" auf sie zukam und sie provozierte. Der Streit erreichte seinen Höhepunkt, als die Musikerin ihre Kontrahentin aufforderte, ihre im Internet geäußerten Aussagen von Angesicht zu Angesicht zu wiederholen – was die Reality-TV-Teilnehmerin sich nicht zweimal sagen ließ.

Cecilia habe dann entgegnet: "Was sage ich denn im Internet? Das, was ich dir auch schon ins Gesicht gesagt habe? Dass du einen Schaden hast, komplett durch bist und man es keine drei Minuten mit dir aushält? Das kann ich dir auch direkt sagen." Mit diesem Gegenwind habe Melody laut der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin aber wohl nicht gerechnet, weshalb sie völlig perplex gewesen sei. "Wie kann ein Mensch wirklich – und ich sage das jetzt sogar mit Liebe – so einen Schaden haben wie sie? Die kam Nase an Nase und traut sich, sich mit mir anzulegen. Und als ich ihr dann die Stirn geboten habe, ist sie weggerannt. Sie ist nicht mal mehr ins gleiche Auto eingestiegen. Wir hätten zusammen mit dem Shuttle zurückfahren müssen", wettert Cecilia weiter.

Für Cecilia ist der Streit offenbar noch lange nicht geklärt – ganz im Gegenteil. Sie bietet Melody sogar einen Kampf an: "Und ich würde nach dieser Aktion sogar sagen: Schau mal – anstatt dass du Nase an Nase kommst, auf einem Event wie das vom Playboy, wo eigentlich Eleganz gefragt ist, wo Stil und Klasse sein sollten – biete mir doch lieber was Richtiges an", fordert sie und stellt klar: "Ich habe immer gesagt: Bietet mir bitte niemals an, gegen jemanden in den Ring zu steigen. Ich habe gar keinen Bock zu trainieren. Aber biete mir doch lieber das an, anstatt dass du Nase an Nase zu mir kommst und danach dann so klein wegrennst. Dann biete mir doch lieber an, dass wir zusammen in den Ring steigen und das dann so klären."

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Influencerin

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Cecilia Asoro, "The 50"-Kandidatin

Anzeige Anzeige