Melody Haase stellt klar: Sie war "nie intim" mit Menowin

Nach den Trennungsgerüchten von Menowin Fröhlich (37) und seiner Ehefrau Şenay richteten sich alle Blicke auf Melody Haase (31). Bei ihrem gemeinsamen Dreh zu Promis unter Palmen hatte die Blondine ein Auge auf den Sänger geworfen. Da dieser zu diesem Zeitpunkt aber noch mit seiner Frau zusammen war, lief nichts zwischen den beiden. Viele glauben ihr das aber nicht, weshalb Melody nun in ihrer Instagram-Story klarstellt: "Denkt ihr ernsthaft, die würden das rausschneiden? Ich stehe zu den Sachen, die ich mache, aber es reicht irgendwann auch mal. Ich habe das schon so oft gesagt und bin es jetzt wirklich leid: Menowin und ich waren nie, zu keinem Zeitpunkt, in keinem Land auf dieser Welt, on- oder off-Cam, intim. Nie."

Der Realitystar hat die Nase voll. Der Druck der Öffentlichkeit, ständige Gerüchte, Unterstellungen und Streitereien scheinen dafür zu sorgen, dass ihr Fass kurz vor dem Überlaufen ist. "Mein Leben schreit mich quasi an die ganze Zeit an, dass ich was ändern muss", gibt sie zu. Natürlich sei das nicht ganz so einfach, da das Playboy-Model inzwischen ihr Geld damit verdiene, in der Öffentlichkeit stattzufinden: "Ich habe mir über eine lange Zeit einen Marktwert aufgebaut und alles andere müsste ich komplett von vorne anfangen." Jedoch scheint sie ernsthaft mit dem Gedanken zu spielen. "Man sagt 'was du nicht änderst, suchst du dir aus'. Und dieses eklige Umfeld will ich eigentlich nicht mehr haben", betont sie.

Vor wenigen Wochen begann Menowin kryptische Statements auf Social Media zu teilen. Es machte den Anschein, als unterstelle er seiner Ehefrau, untreu gewesen zu sein. Zudem zeigte er sich händchenhaltend mit einer anderen Frau – auch wenn die Beweise dagegen sprechen, munkelten einige Fans, ob es sich dabei um Melody handelte. Gegenüber RTL brach inzwischen Şenay selbst ihr Schweigen. Sie und Menowin waren 14 Jahre lang zusammen, davon fast sechs Jahre verheiratet. Gemeinsam mit dem DSDS-Star hat sie fünf Kinder – die zwei Jüngsten, ein Zwillingspaar, wurden erst im März 2024 geboren. "Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie machen", betonte sie gegenüber dem Sender und verriet außerdem: "Ich bin jetzt eine alleinerziehende fünffache Mutter."

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Reality-TV-Star

Instagram / senayfroehlich Senay und Menowin Fröhlich, November 2018

