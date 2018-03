Riesiges Familiengeständnis im Hause Slimani: In einem aktuellen YouTube-Video des selbst ernannten Herr Tutorial offenbaren Sami (27) und seine beiden älteren Schwestern Lamiya und Dounia ein bisher streng gehütetes Geheimnis: Es gibt noch eine vierte Slimani-Schwester – die allerdings nicht in die Öffentlichkeit treten möchte. "Sie ist froh, dass sie ihr Leben für sich hat und das schätzen wir. Das ist gut so." Die Identität der Secret-Sis wird also so schnell wohl nicht gelüftet werden.



