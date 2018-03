Sebastian Pannek (31) ist offenbar ein Romantiker. Der noch amtierende Rosenkavalier lernte in diesem Jahr bei Der Bachelor seine Freundin Clea-Lacy Juhn (26) kennen. 2018 soll nun erstmals in Deutschland der Nachfolger Bachelor in Paradise gezeigt werden. Viel nackte Haut und fehlende Romantik – das scheint dem Model nicht so zu gefallen, wie er Promiflash verriet: "Ich glaube, um dieses ganze Bachelor-Thema gab es irgendwie noch so einen Mythos. Vielleicht doch ein bisschen niveauvoller, ich möchte es jetzt nicht als was Besseres hinstellen, aber es war doch noch mal was anderes. Ich hoffe einfach, dass es den Mythos ‘Der Bachelor’ nicht zerstört."



