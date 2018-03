Baby-Vorschau für Prinz William (35) und Herzogin Kate (35): Sieht so etwa das dritte Kind des royalen Paares aus, das sich aktuell noch in Mamas Bauch befindet? Laut Splash News studierte der Fotokünstler Joe Mullins über längere Zeit Fotos von Kate und William sowie deren Sprösslinge Prinzessin Charlotte (2) und Prinz George (4). Mit der neuesten Technologie entwarf er dann die beiden Kindergesichter. Dabei hat er eine männliche und eine weibliche Option kreiert. Neuste Schlagzeilen lassen ja vermuten, dass die Herzogin einen Jungen bekommt. Ob der dann wirklich so aussehen wird, zeigt sich wohl erst nach der Geburt!



