"Kleines Wunder": Boris Becker wird zum fünften Mal Vater

Boris Becker (57) und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der einstige Tennisstar teilt die freudige Nachricht mit einem emotionalen Post auf Instagram. Zu einem Video seiner Frau, die in einem eleganten cremefarbenen Spitzenkleid zu sehen ist, schreibt der 57-Jährige voller Freude: "Ein kleines Wunder ist unterwegs. Das Beste steht uns noch bevor." Im Video streichelt Lilian liebevoll eine zarte Wölbung an ihrem Bauch, was den Fans die Babynews deutlich macht.

Lilian, die seit 2020 an der Seite des Sportlers ist, zeigt sich in dem kurzen Clip von ihrer schönsten Seite. Das Paar ist seit einiger Zeit verheiratet und war in den vergangenen Monaten immer wieder bei öffentlichen Veranstaltungen zu sehen. Mit dem Post löst der vierfache Vater Begeisterung bei seinen Followern aus. In der Kommentarspalte häufen sich die Glückwünsche. Auch zahlreiche prominente Kollegen freuen sich für das Paar. "Herzlichen Glückwunsch, Baron", schreibt unter anderem der ehemalige Tennisspieler Alex Antonitsch.

Boris Becker ist bereits Vater von vier Kindern aus früheren Beziehungen. Seine Kinder Noah (31) und Elias (25) stammen aus der Ehe mit Barbara Becker (58). Seine Tochter Anna (25) hat er gemeinsam mit dem Model Angela Ermakova. Sein jüngster Sohn Amadeus (15) stammt aus seiner Ehe mit Lilly Becker (49). Der Tennisstar zeigte sich in Interviews immer wieder als stolzer Vater und betonte, wie wichtig ihm seine Familie sei. Mit diesem Neuzugang dürfte das Familienglück nun noch vollständiger werden.

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro hält ihren Schwangerschaftsbauch, Juni 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem ältesten Sohn Noah Becker