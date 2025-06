Nach Hysterektomie: Lena Dunham plant jetzt Familienzuwachs

Lena Dunham (39) hat angekündigt, dass sie und ihr Ehemann Luis Felber ihre Familie vergrößern möchten. Die "Girls"-Erfinderin sprach gegenüber Sunday Times über ihren Kinderwunsch, nachdem sie 2018 eine Gebärmutterentfernung aufgrund schwerer Endometriose-Beschwerden durchmachen musste. "Wir sind dabei, unsere Familie auf neue Weise zu vergrößern", enthüllte Lena, ohne weitere Details zu nennen. Ihr Traum sei es, ihre zukünftigen Kinder im ländlichen England großzuziehen: "Kinder mit britischem Akzent, die in kleinen Hüten und Uniformen zur Schule gehen, das wäre charmant!"

Die Schauspielerin und der Musiker Luis heirateten 2021 in London und führen ein Leben fernab von Hollywood. Seit ihrem Umzug nach Großbritannien haben die beiden bereits Tiere adoptiert, darunter auch zwei Schweine, und genießen ihre Zeit mit Malen und Spaziergängen in Hampstead. Trotz ihrer ruhigeren Lebensweise kehrt Lena diesen Sommer mit "Too Much", ihrer neuen Netflix-Serie, auf den Bildschirm zurück. Die Serie basiert lose auf ihrem eigenen Leben und handelt von einer New Yorkerin, die nach einer Trennung nach London zieht und sich in einen Indie-Rocker verliebt – eine Rolle, die auch von Luis beeinflusst wurde, der am Drehbuch mitarbeitete.

Lena hatte zuvor offen über ihren schwierigen Weg zur Hysterektomie und ihre gescheiterten IVF-Versuche gesprochen. Aufgrund von Jahren voller Operationen und alternativer Behandlungsmethoden blieb ihr letztlich keine andere Wahl. Rückblickend sagte sie: "Es gibt so vieles, was man im Leben ändern kann, aber man kann das Universum nicht dazu bringen, einem ein Baby zu schenken, wenn der eigene Körper es von Anfang an unmöglich gemacht hat." Heute konzentriert sich die Schauspielerin auf die Zukunft und ihr Leben mit Luis, das sich zwischen London und Connecticut abspielt. Ob die beiden schon bald ihr Liebesglück mit Baby-News krönen, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Dunham bei der Berlinale 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Dunham und Luis Felber im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Dunham und ihr Ehemann Luis Felber